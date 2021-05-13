Для контроля природных ресурсов: на Кировоградщине хотели создать фейковые ОТГ

СБУ разоблачила организованную группировку, причастную к созданию незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области, с помощью которых планировали дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных общин. Для этого они провели "учредительные собрания", на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначения "руководителей".

за поддельные документы и печати злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона.

Во время обысков по месту жительства организатора и двух активных участников группировки правоохранители обнаружили

документацию фейковых ОТГ;

фиктивные удостоверения "депутатов";

средства связи и компьютерную технику, дельцы использовали для изготовления поддельной документации.

Открыто уголовное производство по статье "присвоение властных полномочий или звания должностного лица".