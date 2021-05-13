Польські компанії просять уряд про вакцинацію робітників з України

У зв'язку зі збільшенням притоку робітників з України польські роботодавці просять уряд про можливість їх вакцинації, але не отримують чіткої відповіді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише польське видання Rzeczpospolita.

"Ми вже прийняли рішення про вакцинацію наших співробітників. Зараз ми перебуваємо на стадії обговорення з нашими клієнтами, як провести цю акцію максимально ефективно, але ми отримуємо суперечливу інформацію про правила вакцинації іноземців", – сказав Міхал Вежховський, директор агентства з працевлаштування EWL Group, що спеціалізується на підборі співробітників зі Східної Європи, в основному з України.

Він підкреслює, що шанси на те, що українці приїдуть до Польщі вже вакцинованими невеликі, оскільки в Україні другу дозу отримали всього 700 осіб.

Згідно з останнім дослідженням EWL Group, економічні іммігранти готові вакцинуватися в Польщі. За їхніми даними, 36% іноземних робітників в Польщі (в основному з України) заявляють про свою готовність пройти вакцинацію.

За словами Вежховського, кількість мігрантів, які бажають зробити щеплення, збільшиться – тим більше, що деякі з них роблять це самостійно. "У працівників з України, у яких є номер PESEL в Польщі, немає проблем з приєднанням до Національної програми вакцинації", – сказав Кшиштоф Інглот, президент Агентства кадрової служби.

Однак проблема буде полягати в тисячах іноземних тимчасових і сезонних робітників. Компанії розраховують на державну програму – згідно з оголошеною в кінці квітня інформації, всі іноземці, які легально проживають в Польщі, можуть зареєструватися для вакцинації.

Однак, за даними гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я, це можуть бути тільки іноземці з дозволом на проживання.

Після травневих вихідних на порталі уряду Польщі з'явилася інформація про можливість реєстрації для іноземців - без застережень про посвідку на проживання - співробітники гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я, як і раніше говорять, що це стосується тільки іноземців з постійними правами або правом на тимчасове перебування.

Агентства з працевлаштування оцінюють кількість економічних іммігрантів в один мільйон, а президент Управління соціального страхування Польщі (ZUS) Гертруда Усьцинська недавно похвалилася рекордом: у квітні кількість іноземців, зареєстрованих в ZUS, досягла 780,5 тисяч (75% з них – українці).

Інглот розраховує на програму вакцинації на великих підприємствах. Згідно з поясненнями МОЗ Польщі, роботодавець може повідомити про намір вакцинувати всіх співробітників, незалежно від типу контракту. "Це означає, що тимчасовий працівник з-за кордону теж може бути вакцинований", - вважає Інглот.

Однак поки невідомо, коли розпочнеться вакцинація на великих підприємствах. Пілотний проєкт у чотирьох обраних компаніях повинен був початися 10 травня, але досі не почався і глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчік оголосив наступну дату запуску – 17 травня. У програмі вже зареєструвалися 740 компаній, і кількість претендентів стає дедалі більшою.