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Польские компании просят правительство о вакцинации работников из Украины

Четверг, 13 мая 2021, 17:13
Польские компании просят правительство о вакцинации работников из Украины
Фото с Twitter ЕП

В связи с увеличением притока работников из Украины польские работодатели просят правительство о возможности их вакцинации, но не получают четкого ответа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

"Мы уже приняли решение о вакцинации наших сотрудников. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения с нашими клиентами, как провести эту акцию максимально эффективно, но мы получаем противоречивую информацию о правилах вакцинации иностранцев", – сказал Михал Вежховский, директор агентства по трудоустройству EWL Group, специализирующегося на подборе сотрудников из Восточной Европы, в основном из Украины.

Он подчеркивает, что шансы на то, что украинцы приедут в Польшу уже вакцинированными, невелики, поскольку в Украине вторую дозу получили всего 700 человек.

Согласно последним исследованиям EWL Group, экономические иммигранты готовы вакцинироваться в Польше. По их данным, 36% иностранных рабочих в Польше (в основном из Украины) заявляют о своей готовности пройти вакцинацию.

По словам Вежховского, количество мигрантов, желающих сделать прививки, увеличится – тем более, что некоторые из них делают это самостоятельно. "У работников из Украины, у которых есть номер PESEL в Польше, нет проблем с присоединением к Национальной программе вакцинации", – сказал Кшиштоф Инглот, президент Агентства кадровой службы.

Однако проблема будет заключаться в тысячах иностранных временных и сезонных рабочих. Компании рассчитывают на государственную программу – по объявленной в конце апреля информации, все иностранцы, легально проживающие в Польше, могут зарегистрироваться для вакцинации.

Однако, по данным горячей линии Министерства здравоохранения, это могут быть только иностранцы с видом на жительство.

После майских выходных на портале правительства Польши появилась информация о возможности регистрации для иностранцев – без оговорок о виде на жительство, но сотрудники горячей линии Министерства здравоохранения по-прежнему говорят, что это касается только иностранцев с постоянными правами или правом на временное пребывание.

Агентства по трудоустройству оценивают количество экономических иммигрантов в один миллион, а президент Управление социального страхования Польши (ZUS) Гертруда Усьциньска недавно похвасталась рекордом: в апреле количество иностранцев, зарегистрированных в ZUS, достигло 780 500 (75% из них – украинцы).

Инглот рассчитывает на программу вакцинации на крупных предприятиях. Согласно объяснениям Минздрава Польши, работодатель может сообщить о намерении вакцинировать всех сотрудников, независимо от типа контракта. "Это означает, что временный работник из-за рубежа тоже может быть вакцинирован", – считает Инглот.

Однако пока неизвестно, когда начнется вакцинация на крупных предприятиях. Пилотный проект в четырех выбранных компаниях должен был начаться 10 мая, но до сих пор не начался, и глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик объявил следующую дату запуска – 17 мая. В программе уже зарегистрировались 740 компаний, и количество претендентов становится все больше.

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Темы: ПольшаУкраинавакцинациякоронавирус
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