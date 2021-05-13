Україна видворила в Росію "кримінального авторитета" і заборонила повертатися
Четвер, 13 травня 2021, 17:25
Поліція видворила в РФ "кримінального авторитета", який є громадянином Росії, і заборонила йому в’їжджати на територію України упродовж трьох років.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Неодноразово засуджений чоловік, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі на території України та маючи підтримку з боку російських "ворів в законі", отримав статус так званого "смотрящого" за спецустановою".
Деталі: Відзначається, що після звільнення чоловік підтримував зв’язки з представниками кримінального світу.
Українські правоохоронці вирішили видворити його на батьківщину, щоб унеможливити "злочинний вплив".
13 травня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції видворили "авторитета".
Українська правда