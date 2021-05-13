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Україна видворила в Росію "кримінального авторитета" і заборонила повертатися

Четвер, 13 травня 2021, 17:25

Поліція видворила в РФ "кримінального авторитета", який є громадянином Росії, і заборонила йому в’їжджати на територію України упродовж трьох років.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Неодноразово засуджений чоловік, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі на території України та маючи підтримку з боку російських "ворів в законі", отримав статус так званого "смотрящого" за спецустановою".

Деталі: Відзначається, що після звільнення чоловік підтримував зв’язки з представниками кримінального світу.

Українські правоохоронці вирішили видворити його на батьківщину, щоб унеможливити "злочинний вплив".

13 травня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції видворили "авторитета". 

Українська правда


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