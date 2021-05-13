Украина выдворила в Россию "криминального авторитета" и запретила возвращаться
Четверг, 13 мая 2021, 17:25
Полиция выдворила в РФ "криминального авторитета", который является гражданином России, и запретила ему въезжать на территорию Украины на протяжении трех лет.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "Неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских "воров в законе", получил статус так называемого "смотрящего" за спецучреждением".
Детали: Отмечается, что после освобождения мужчина поддерживал связи с представителями криминального мира.
Украинские правоохранители решили выдворить его на родину, чтобы исключить "преступное влияние".
13 мая оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции выдворили "авторитета".
Украинская правда