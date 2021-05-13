Украина выдворила в Россию "криминального авторитета" и запретила возвращаться

Полиция выдворила в РФ "криминального авторитета", который является гражданином России, и запретила ему въезжать на территорию Украины на протяжении трех лет.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских "воров в законе", получил статус так называемого "смотрящего" за спецучреждением".

Детали: Отмечается, что после освобождения мужчина поддерживал связи с представителями криминального мира.

Украинские правоохранители решили выдворить его на родину, чтобы исключить "преступное влияние".

13 мая оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции выдворили "авторитета".