Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина выдворила в Россию "криминального авторитета" и запретила возвращаться

Четверг, 13 мая 2021, 17:25
Украина выдворила в Россию криминального авторитета и запретила возвращаться

Полиция выдворила в РФ "криминального авторитета", который является гражданином России, и запретила ему въезжать на территорию Украины на протяжении трех лет.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских "воров в законе", получил статус так называемого "смотрящего" за спецучреждением".

Детали: Отмечается, что после освобождения мужчина поддерживал связи с представителями криминального мира.

Украинские правоохранители решили выдворить его на родину, чтобы исключить "преступное влияние".

13 мая оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции выдворили "авторитета".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: