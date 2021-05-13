Бойовики 7 разів порушували режим "тиші" на Донбасі
Четвер, 13 травня 2021, 18:21
13 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "З початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню".
Деталі: Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів біля Верхньоторецька.
З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів двічі стріляли у напрямку Пісків.
Біля Новотроїцького окупанти стріляли із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне — зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українська правда