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Бойовики 7 разів порушували режим "тиші" на Донбасі

Четвер, 13 травня 2021, 18:21

13 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "З початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню".

Деталі: Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів біля Верхньоторецька.

З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів двічі стріляли у напрямку Пісків.

Біля Новотроїцького окупанти стріляли із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне — зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда


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