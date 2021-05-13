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Боевики 7 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе

Четверг, 13 мая 2021, 18:21

13 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "С начала этого периода, 13 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня".

Детали: В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов у Верхнеторецке.

С крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов дважды стреляли в направлении Песков.

У Новотроицкого оккупанты стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда


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