МВС розраховує, що до кінця року на дорогах буде близько 400 камер
Четвер, 13 травня 2021, 18:41
До кінця 2021 року по всій Україні встановлять близько 300 комплексів фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Джерело: заступник міністра МВС Антон Геращенко, якого цитує сайт відомства
Деталі: Геращенко розповів, що зараз вже встановлено 92 таких комплекси, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року - заплановано близько 400.
За його словами, кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.
Він розповів про плани застосування в майбутньому моделі за прикладом шведської "vision zero", що має на меті зменшити смертність на автошляхах до нульового показника.
Знати більше: Камери – це ще не все. Як автофантоми будуть ловити порушників
Передісторія:
- З 15 лютого камери фотовідеофіксації розпізнають порушення проїзду смугою громадського транспорту.
Українська правда