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МВС розраховує, що до кінця року на дорогах буде близько 400 камер

Четвер, 13 травня 2021, 18:41
МВС розраховує, що до кінця року на дорогах буде близько 400 камер

До кінця 2021 року по всій Україні встановлять близько 300 комплексів фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Джерело: заступник міністра МВС Антон Геращенко, якого цитує сайт відомства

Деталі: Геращенко розповів, що зараз вже встановлено 92 таких комплекси, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року - заплановано близько 400.

За його словами, кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

Він розповів про плани застосування в майбутньому моделі за прикладом шведської "vision zero", що має на меті зменшити смертність на автошляхах до нульового показника. 

Знати більше: Камери – це ще не все. Як автофантоми будуть ловити порушників

Передісторія:

  • З 15 лютого камери фотовідеофіксації розпізнають порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Українська правда
Теми: МВСавто
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