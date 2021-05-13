МВД рассчитывает, что до конца года на дорогах будет около 400 камер
Четверг, 13 мая 2021, 18:41
К концу 2021 по всей Украине установят около 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Источник: заместитель министра МВД Антон Геращенко, которого цитирует сайт ведомства
Детали: Геращенко рассказал, что сейчас уже установлено 92 таких комплекса, до 1 июня их будет 130, а к концу года - запланировано около 400.
По его словам, каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое.
Он рассказал о планах применения в будущем модели по примеру шведской "vision zero", имеющий целью уменьшить смертность на дорогах до нулевого показателя.
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Предыстория:
- С 15 февраля камеры фотовидеофиксации распознают нарушения проезда полосой общественного транспорта.
Украинская правда