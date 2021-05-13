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Новий прем'єр Словаччини відвідає Україну за два тижні

Четвер, 13 травня 2021, 19:20

Новий прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер наприкінці травня відвідає з офіційним візитом Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з Гегером у Братиславі.

"Ключові теми нашої зустрічі з прем‘єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні", - написав Кулеба.

Кулеба у четвер взяв участь у зустрічі Центральноєвропейської п’ятірки, яка об’єднує Австрію, Словаччину, Словенію, Угорщину та Чехію.

Він запропонував три пріоритетні напрями взаємодії України та п‘яти країн Центральної Європи: вакцинація населення, безпечні подорожі громадян та підтримка бізнесу в умовах пандемії. 

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Гегера новим прем'єр-міністром 1 квітня, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

У підсумку більшість членів Кабінету міністрів, які працювали за Ігоря Матовича, зберегли свої посади, у тому числі глава МЗС. Сам Матович отримав посаду міністра фінансів.

Читайте також: Кінець дії "Спутника": як Словаччина вийшла з політичної кризи

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Теми: Словаччина
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