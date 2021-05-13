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Новый премьер Словакии посетит Украину через две недели

Четверг, 13 мая 2021, 19:20

Новый премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в конце мая посетит с официальным визитом Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Хегером в Братиславе.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба.

Кулеба в четверг принял участие во встрече Центральноевропейской пятерки, которая объединяет Австрию, Словакию, Словению, Венгрию и Чехию.

Он предложил три приоритетных направления взаимодействия Украины и пяти стран Центральной Европы: вакцинация населения, безопасные путешествия граждан и поддержка бизнеса в условиях пандемии.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром 1 апреля, закончив политический кризис, продолжавшийся более месяца.

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

В итоге большинство членов Кабинета министров, которые работали в правительстве Игоря Матовича, сохранили свои должности, в том числе глава МИД. Сам Матович получил пост министра финансов.

Читайте также: Конец действия "Спутника": как Словакия вышла из политического кризиса.

Темы: Словакия


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