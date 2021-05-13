Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До Зеленського надійшло подання на звільнення члена ЦВК - джерела

Четвер, 13 травня 2021, 19:32

До Офісу президента надійшло подання від голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка про звільнення члена ЦВК Віталія Греня.

Джерело: співрозмовники УП в ЦВК і Офісі президента

Деталі: Звільнення обумовлено тим, що згідно із рішенням Печерського суду від листопада 2020 року, Грень певний період одночасно був членом ЦВК і входив до складу виконавчого органу фірми "Інформаційне агентство "Грень і партнери", що заборонено законодавством про запобігання корупції.

Суд у листопаді визнав Греня винним і постановив стягнути 5100 гривень штрафу.

Водночас закон України про ЦВК передбачає, що притягнення члена ЦВК до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією, може бути підставою для його дострокового звільнення.

Для цього відповідне подання президенту України має подати голова ЦВК.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Офіс президентаЦВК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоІзраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС

Обшуки у столиці тривають: на цей раз завітали до "Київпастрансу" і метрополітену

У Кличка пояснили, коли можуть змінити тариф на проїзд

Прокуратура підбила підсумки масштабних обшуків у Києві і відповіла Кличку

Аеропорт "Київ" зачинять у 2023 році на 8 місяців – будуватимуть нову смугу

фотоВ Україні планують розробити ударно-розвідувальний безпілотник

Усі новини...
Офіс президента
Єрмак каже, що переговори Зеленського і Путіна добре б провести пошвидше
Нардепам заборонили приходити в Офіс президента без попередження - джерела
Уникати уваги правоохоронців Медведчуку допомагав "дах" у владі – ОП
Останні новини
19:32
До Зеленського надійшло подання на звільнення члена ЦВК - джерела
19:32
У Зеленського відреагували на звинувачення Кличка: "Київ зараз проблемний"
19:20
Новий прем'єр Словаччини відвідає Україну за два тижні
19:02
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 мільйонів доларів викупу – ЗМІ
18:41
МВС розраховує, що до кінця року на дорогах буде близько 400 камер
18:39
ВідеоІзраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС
18:36
Чехія виплатила компенсацію російському хакеру і вибачилася за екстрадицію в США
18:21
Бойовики 7 разів порушували режим "тиші" на Донбасі
18:20
США вчили українських експертів протидіяти зброї масового знищення Росії
18:00
Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку
Усі новини...