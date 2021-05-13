До Зеленського надійшло подання на звільнення члена ЦВК - джерела

До Офісу президента надійшло подання від голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка про звільнення члена ЦВК Віталія Греня.

Джерело: співрозмовники УП в ЦВК і Офісі президента

Деталі: Звільнення обумовлено тим, що згідно із рішенням Печерського суду від листопада 2020 року, Грень певний період одночасно був членом ЦВК і входив до складу виконавчого органу фірми "Інформаційне агентство "Грень і партнери", що заборонено законодавством про запобігання корупції.

Суд у листопаді визнав Греня винним і постановив стягнути 5100 гривень штрафу.

Водночас закон України про ЦВК передбачає, що притягнення члена ЦВК до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією, може бути підставою для його дострокового звільнення.

Для цього відповідне подання президенту України має подати голова ЦВК.