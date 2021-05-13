К Зеленскому поступило представление на увольнение члена ЦИК - источники

В Офис президента поступило представление от председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко об увольнении члена ЦИК Виталия Греня.

Источник: собеседники УП в ЦИК и Офисе президента

Детали: Увольнение обусловлено тем, что согласно решению Печерского суда от ноября 2020 года, Грень определенный период одновременно был членом ЦИК и входил в состав исполнительного органа фирмы "Информационное агентство" Грень и партнеры ", что запрещено законодательством о предотвращении коррупции.

Суд в ноябре признал Греня виновным и постановил взыскать 5100 гривен штрафа.

В то же время закон Украины о ЦИК предполагает, что привлечение члена ЦИК к ответственности за правонарушения связаное с коррупцией, может быть основанием для его досрочного освобождения.

Для этого соответствующее представление президенту Украины должен подать глава ЦИК.