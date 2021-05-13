Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони новопризначеного міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерело: указ президента

Деталі: Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 13 травня. Набирає він чинності із дня опублікування.

29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики України. Таким чином він став першим постійним міністром енергетики за понад рік роботи Кабміну Дениса Шмигаля.

Раніше Галущенко займав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.