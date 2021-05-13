Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський змінив склад РНБО 

Четвер, 13 травня 2021, 20:39

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони новопризначеного міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерело: указ президента 

Деталі: Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 13 травня. Набирає він чинності із дня опублікування. 

29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики України. Таким чином він став першим постійним міністром енергетики за понад рік роботи Кабміну Дениса Шмигаля.

Раніше Галущенко займав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

Українська правда
Теми: РНБОЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

До Зеленського надійшло подання на звільнення члена ЦВК – джерела

У Зеленського відреагували на докір Кличка: "Київ зараз проблемний"

ВідеоІзраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС

Обшуки у столиці тривають: на цей раз завітали до "Київпастрансу" і метрополітену

У Кличка пояснили, коли можуть змінити тариф на проїзд

Прокуратура підбила підсумки масштабних обшуків у Києві і відповіла Кличку

Усі новини...
РНБО
Секретар РНБО назвав основну ознаку, за якою визначають олігархів
Зеленський розповів про Центр кібербезпеки і новий університет із безпеки
РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні
Останні новини
20:53
Медведчука відправили під домашній арешт
20:39
Зеленський змінив склад РНБО 
20:26
Наглядовій раді "Нафтогазу" запропонували тимчасово залишитись
20:21
У місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важкого озброєння в Крим
20:16
Банки наростили кредитування в гривні
19:49
Єрмак констатував затяжну стагнацію у перемовинах щодо Донбасу
19:32
До Зеленського надійшло подання на звільнення члена ЦВК – джерела
19:32
У Зеленського відреагували на докір Кличка: "Київ зараз проблемний"
19:20
Новий прем'єр Словаччини відвідає Україну за два тижні
19:02
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 мільйонів доларів викупу – ЗМІ
Усі новини...