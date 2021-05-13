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Зеленский сделал новое назначение в СНБО

Четверг, 13 мая 2021, 20:39
Зеленский сделал новое назначение в СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового министра энергетики Германа Галущенко.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 13 мая. Вступает он в силу со дня опубликования.

29 апреля Верховная Рада поддержала кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики Украины. Таким образом он стал первым постоянным министром энергетики за более года работы Кабмина Дениса Шмыгаля.

Ранее Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Украинская правда

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Темы: СНБОЗеленский
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