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У Британії за тиждень подвоїлася кількість заражень “індійським” COVID-19

П'ятниця, 14 травня 2021, 03:14
У Британії за тиждень подвоїлася кількість заражень “індійським” COVID-19

У Британії за тиждень подвоїлася кількість заражень "індійським" варіантом COVID-19.

Джерело: СNN  з посиланням на Public Health England та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона

Деталі: Зазначається, що кількість випадків на цьому тижні збільшилася з 520 до 1313 випадків.

"Індійський" варіант найбільше поширився на північному заході і в Лондоні. Він був названий "варіантом, що викликає заклопотаність" минулого тижня після збільшення числа випадків.

Органи охорони здоров'я заявляють, що планують впровадити "додаткові заходи контролю", що включають швидке тестування і відстеження – в районах, де спостерігається інтенсивніше поширення.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що уряд "стурбований" тим, як варіант COVID-19, вперше виявлений в Індії, поширюється в Великобританії. Однак він також сказав, що зберігає "обережний оптимізм" щодо плану зі зняття всіх обмежень на соціальні контакти, починаючи з 21 червня.

Урядова Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій (SAGE) збереться для обговорення цього варіанту на тлі побоювань, що він може поставити дату 21 червня під загрозу.

Уряд очікує ухвалення рішень, "заснованих на даних і доказах", наданих SAGE.

Нагадаємо: Станом на 14 травня у Британії виявили 4,4 млн випадків COVID-19. 127,6 тисяч людей загинули.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусВелика Британія
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