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В Британии за неделю удвоилось количество заражений "индийским" COVID-19

Пятница, 14 мая 2021, 03:14

В Британии за неделю удвоилось количество заражений "индийским" вариантом COVID-19.

Источник: СNN со ссылкой на Public Health England и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Детали: Отмечается, что количество случаев на этой неделе увеличилась с 520 до 1313 случаев.

"Индийский" вариант больше всего распространился на северо-западе и в Лондоне. Он был назван "вариантом, вызывающим озабоченность" на прошлой неделе после увеличения числа случаев.

Органы здравоохранения заявляют, что планируют внедрить "дополнительные меры контроля", включающие быстрое тестирование и отслеживание - в районах, где наблюдается интенсивное распространение.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что правительство "обеспокоено" тем, как вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, распространяется в Великобритании. Однако он также сказал, что сохраняет "осторожный оптимизм" в отношении плана по снятию всех ограничений на социальные контакты, начиная с 21 июня.

Правительственная Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) соберется для обсуждения этого варианта на фоне опасений, что он может поставить дату 21 июня во угрозу.

Правительство ожидает принятия решений, "основанных на данных и доказательствах", предоставленных SAGE.

Напомним: По состоянию на 14 мая в Великобритании обнаружили 4,4 млн случаев COVID-19. 127,6 тысяч человек погибли.

Темы: коронавирусБритания


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