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В Індії знайшли мертвими два десятки слонів

П'ятниця, 14 травня 2021, 06:33

Стадо з 18 диких слонів знайшли мертвим в індійському районі Нагаон штату Ассам.

Джерело: India TodayBBC

Деталі: Трупи тварин в лісі виявили жителі прилеглого села.

BBC зазначає, що вперше за 20 років в Ассамі так багато слонів були виявлені мертвими одночасно.

Міністр Ассама Хіманта Бісва Сарма сказав, що стурбований загибеллю такого величезної кількості слонів і що було призначено розслідування.

За попередніми даними,  тварини загинули від удару блискавки в заповідник Кандолім.

Як повідомляється, в Індії – понад 27 тисяч азіатських слонів. Близько 21% з них живуть в Ассамі.

Теми: Індія


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