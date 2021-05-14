В Індії знайшли мертвими два десятки слонів
П'ятниця, 14 травня 2021, 06:33
Стадо з 18 диких слонів знайшли мертвим в індійському районі Нагаон штату Ассам.
Джерело: India Today, BBC
Деталі: Трупи тварин в лісі виявили жителі прилеглого села.
BBC зазначає, що вперше за 20 років в Ассамі так багато слонів були виявлені мертвими одночасно.
Міністр Ассама Хіманта Бісва Сарма сказав, що стурбований загибеллю такого величезної кількості слонів і що було призначено розслідування.
За попередніми даними, тварини загинули від удару блискавки в заповідник Кандолім.
Як повідомляється, в Індії – понад 27 тисяч азіатських слонів. Близько 21% з них живуть в Ассамі.