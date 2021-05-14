В Індії знайшли мертвими два десятки слонів

Стадо з 18 диких слонів знайшли мертвим в індійському районі Нагаон штату Ассам.

Джерело: India Today, BBC

Деталі: Трупи тварин в лісі виявили жителі прилеглого села.

BBC зазначає, що вперше за 20 років в Ассамі так багато слонів були виявлені мертвими одночасно.

Міністр Ассама Хіманта Бісва Сарма сказав, що стурбований загибеллю такого величезної кількості слонів і що було призначено розслідування.

За попередніми даними, тварини загинули від удару блискавки в заповідник Кандолім.

Як повідомляється, в Індії – понад 27 тисяч азіатських слонів. Близько 21% з них живуть в Ассамі.