В Индии нашли мертвыми два десятка слонов

Стадо из 18 диких слонов нашли мертвым в индийском районе Нагаон штата Ассам.

Источник: India Today, BBC

Детали: Трупы животных в лесу обнаружили жители близлежащей деревни.

BBC отмечает, что впервые за 20 лет в Ассаме так много слонов были обнаружены мертвыми одновременно.

Министр Ассама Химанта Бисва Сарма сказал, что обеспокоен гибелью такого огромного количества слонов и что было назначено расследование.

По предварительным данным, животные погибли от удара молнии в заповедник Кандолим.

Как сообщается, в Индии - более 27 тысяч азиатских слонов. Около 21% из них живут в Ассаме.