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В Индии нашли мертвыми два десятка слонов

Пятница, 14 мая 2021, 06:33
В Индии нашли мертвыми два десятка слонов

Стадо из 18 диких слонов нашли мертвым в индийском районе Нагаон штата Ассам.

ИсточникIndia TodayBBC

Детали: Трупы животных в лесу обнаружили жители близлежащей деревни.

BBC отмечает, что впервые за 20 лет в Ассаме так много слонов были обнаружены мертвыми одновременно.

Министр Ассама Химанта Бисва Сарма сказал, что обеспокоен гибелью такого огромного количества слонов и что было назначено расследование.

По предварительным данным, животные погибли от удара молнии в заповедник Кандолим.

Как сообщается, в Индии - более 27 тысяч азиатских слонов. Около 21% из них живут в Ассаме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индия
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