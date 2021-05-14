В Индии нашли мертвыми два десятка слонов
Пятница, 14 мая 2021, 06:33
Стадо из 18 диких слонов нашли мертвым в индийском районе Нагаон штата Ассам.
Источник: India Today, BBC
Детали: Трупы животных в лесу обнаружили жители близлежащей деревни.
BBC отмечает, что впервые за 20 лет в Ассаме так много слонов были обнаружены мертвыми одновременно.
Министр Ассама Химанта Бисва Сарма сказал, что обеспокоен гибелью такого огромного количества слонов и что было назначено расследование.
По предварительным данным, животные погибли от удара молнии в заповедник Кандолим.
Как сообщается, в Индии - более 27 тысяч азиатских слонов. Около 21% из них живут в Ассаме.