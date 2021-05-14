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4,5 тисячі українців отримали другу дозу вакцини проти COVID за добу

П'ятниця, 14 травня 2021, 08:48
4,5 тисячі українців отримали другу дозу вакцини проти COVID за добу

13 травня в Україні проти COVID-19 щепили 21 587 людей, при цьому 4 530 українців отримали другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова  

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, щеплено 918 164 людини, з них 918 162 особи отримали першу дозу вакцини, а 8 358 осіб отримали вже обидві дози (напередодні таких було 3 828 осіб).

Абсолютним лідером протикоронавірусних щеплень у четвер, 13 травня, став Київ, де зробили 2 249 ін'єкцій.

Також у лідери вийшли Львівська (1 384), Івано-Франківська (1 339) і Закарпатська (1 339) області, високий рівень вакцинації зберігають Донецька (1 244) і  Дніпропетровська (1 222) області. 

Щеплення проводили 237 мобільних бригад із імунізації та 731 пункт щеплення.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записані ще 550 017 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірус
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