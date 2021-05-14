Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

4,5 тисячі українців отримали другу дозу вакцини проти COVID за добу

П'ятниця, 14 травня 2021, 08:48

13 травня в Україні проти COVID-19 щепили 21 587 людей, при цьому 4 530 українців отримали другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова  

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, щеплено 918 164 людини, з них 918 162 особи отримали першу дозу вакцини, а 8 358 осіб отримали вже обидві дози (напередодні таких було 3 828 осіб).

Абсолютним лідером протикоронавірусних щеплень у четвер, 13 травня, став Київ, де зробили 2 249 ін'єкцій.

Також у лідери вийшли Львівська (1 384), Івано-Франківська (1 339) і Закарпатська (1 339) області, високий рівень вакцинації зберігають Донецька (1 244) і  Дніпропетровська (1 222) області. 

Щеплення проводили 237 мобільних бригад із імунізації та 731 пункт щеплення.

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записані ще 550 017 людей.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа

Ізраїль відкинув пропозицію перемир’я — ЗМІ

Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19

ЦАХАЛ змінив власні заяви про наземні війська в Секторі Газа

Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа — ЗМІ

Три ракети з Лівану полетіли в бік Ізраїлю

Усі новини...
Останні новини
08:53
Німеччиною прокотилася хвиля антиізраїльських акцій
08:48
4,5 тисячі українців отримали другу дозу вакцини проти COVID за добу
08:30
Україна планує приєднатися до навчань Пентагону Cyber Flag
08:18
COVID в Україні: 7,5 тисяч нових хворих і майже 16 тисяч одужань за добу 
08:00
Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа
07:40
За добу окупанти 19 разів стріляли на Донбасі, були втрати
07:16
Ізраїль відкинув пропозицію перемир’я — ЗМІ
06:33
В Індії знайшли мертвими два десятки слонів
05:51
Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19
05:12
В Огайо розіграють мільйон серед щеплених від COVID-19 — для підтримки вакцинації
Усі новини...