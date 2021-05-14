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4,5 тысячи украинцев получили вторую дозу вакцины против COVID за сутки

Пятница, 14 мая 2021, 08:48
4,5 тысячи украинцев получили вторую дозу вакцины против COVID за сутки

13 мая в Украине против COVID-19 привили 21 587 человек, при этом 4 530 украинцев получили вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова 

Детали: С начала прививочной кампании, 24 февраля, привито 918 164 человека, из них 918 162 человека получили первую дозу вакцины, а 8 358 человек получили уже обе дозы (накануне таких было 3 828 человек).

Абсолютным лидером противокоронавирусных прививок в четверг, 13 мая, стал Киев, где сделали 2 249 инъекций.

Также в лидеры вышли Львовская (1 384), Ивано-Франковска (1 339) и Закарпатская (1 339) области, высокий уровень вакцинации сохраняют Донецкая (1 244) и Днепропетровская (1 222) области.

Прививки проводили 237 мобильных бригад по иммунизации и 731 прививочный пункт.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записаны еще 550 017 человек.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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