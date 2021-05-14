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Маркарова розповіла про підготовку зустрічі Зеленського і Байдена

П'ятниця, 14 травня 2021, 10:01
Маркарова розповіла про підготовку зустрічі Зеленського і Байдена
Сергій Долженко, AFP

Українське посольство в Вашингтоні та американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит Джо Байдена в Україну", - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

"Ми однозначно відчуваємо величезну підримку від американських колег на всіх рівнях - від пезидента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", - констатувала Маркарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з держсекретарем США заявив, що вірить у можливість зустрічі із президентом США Джо Байденом, але коли вона відбудеться - наразі невідомо.

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Теми: СШАБайденЗеленськийМаркароваміжнародні відносини
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