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Маркарова рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена

Пятница, 14 мая 2021, 10:01
Маркарова рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена
Сергей Долженко, AFP

Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом заявила в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине – над тем, чтобы состоялась встреча и визиты в качестве президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит Джо Байдена в Украину", - рассказала Маркарова.

Она отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность возникнет раньше.

"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев ... То есть безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - констатировала Маркарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США заявил, что верит в возможность встречи с президентом США Джо Байденом, но когда она состоится - пока неизвестно.

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Темы: СШАБайденЗеленскийМаркаровамеждународные отношения
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