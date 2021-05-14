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Італія прискорює кампанію вакцинації: щепитимуть осіб від 40 років

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:25

Італія значно прискорює свою кампанію вакцинації - регіони готуються запропонувати щеплення здоровим людям у віці від 40 років за вказівкою урядового комісара з надзвичайних ситуацій Франческо Фігліуоло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Люди старші 40 років є наступною категорією, яка може зареєструватися на щеплення в декількох регіонах і автономних провінціях Італії з понеділка 17 травня.

У листі до регіональних органів охорони здоров'я в середу Фігліуоло дав регіонам зелене світло для переходу до наступної пріоритетної групи всього через тиждень після того, як дав їм вказівку відкривати прийоми для людей старше 50 років.

У той час як в національному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.

Комісар підкреслив, що необхідно продовжувати віддавати пріоритет тим, хто в групі ризику або старший 60 років, навіть коли реєстрація відкривається для молодших людей.

Італія недавно досягла своєї мети з введення пів мільйона доз за один день, і середня добова кількість вакцинацій за останні сім днів в країні зараз становить близько 470 тисяч - в порівнянні з 444 тисячами тижнем раніше.

Теми: вакцинаціяІталіякоронавірусCovid-2019здоров'я


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