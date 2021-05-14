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Италия ускоряет кампанию вакцинации: будут прививать лиц от 40 лет

Пятница, 14 мая 2021, 11:25

Италия значительно ускоряет свою кампанию вакцинации - регионы готовятся предложить прививки здоровым людям в возрасте от 40 лет по указанию правительственного комиссара по чрезвычайным ситуациям Франческо Фиглиуоло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Люди старше 40 лет являются следующей категорией, которая может зарегистрироваться на прививку в нескольких регионах и автономных провинциях Италии с понедельника 17 мая.

В письме в региональные органы здравоохранения в среду Фиглиуоло дал регионам "зеленый свет" для перехода к следующей приоритетной группе всего через неделю после того, как дал им указание открывать приемы для людей старше 50 лет.

В то время как в национальном плане вакцинации Италии определены приоритетные группы, в каждом из 20 регионов есть свой график вакцинации в соответствии с населения и доступных доз.

Комиссар подчеркнул, что необходимо продолжать отдавать приоритет тем, кто в группе риска или старше 60 лет, даже если регистрация открывается для молодых людей.

Италия недавно достигла своей цели по введению полумиллиона доз за один день, и среднее суточное количество вакцинаций за последние семь дней в стране сейчас составляет около 470 000 - по сравнению с 444 тысячами неделей ранее.

Темы: вакцинацияИталиякоронавирусCovid-2019здоровье


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