Поліція та "швидка" проведуть експеримент на Закарпатті: ловитимуть порушників на дорогах

Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Правоохоронці фіксуватимуть порушників, які не звільняють дорогу медикам.

Джерело: МВС

Деталі: Правоохоронці пояснили, що водії не реагують на сигнали й не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

Дослівно: "Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя".