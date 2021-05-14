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Поліція та "швидка" проведуть експеримент на Закарпатті: ловитимуть порушників на дорогах

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:30
Поліція та швидка проведуть експеримент на Закарпатті: ловитимуть порушників на дорогах

Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Правоохоронці фіксуватимуть порушників, які не звільняють дорогу медикам.

Джерело: МВС

Деталі: Правоохоронці пояснили, що водії не реагують на сигнали й не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

Дослівно: "Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя".

Українська правда
Теми: Закарпаттяполіція
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