Поліція та "швидка" проведуть експеримент на Закарпатті: ловитимуть порушників на дорогах
П'ятниця, 14 травня 2021, 11:30
Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Правоохоронці фіксуватимуть порушників, які не звільняють дорогу медикам.
Джерело: МВС
Деталі: Правоохоронці пояснили, що водії не реагують на сигнали й не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.
Дослівно: "Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя".
Українська правда