В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Правоохранители будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам.

Источник: МВД

Детали: Правоохранители объяснили, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.

Дословно: "Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизнь".