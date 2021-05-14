Полиция и "скорая" проведут эксперимент на Закарпатье, чтобы вместе искать нарушителей
Пятница, 14 мая 2021, 11:30
В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Правоохранители будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам.
Источник: МВД
Детали: Правоохранители объяснили, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.
Дословно: "Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизнь".
Украинская правда