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Полиция и "скорая" проведут эксперимент на Закарпатье, будут ловить нарушителей на дорогах

Пятница, 14 мая 2021, 11:30
Полиция и скорая проведут эксперимент на Закарпатье, будут ловить нарушителей на дорогах

В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Правоохранители будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам.

Источник: МВД

Детали: Правоохранители объяснили, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.

Дословно: "Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизнь".

Украинская правда

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Темы: Закарпатьеполиция
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