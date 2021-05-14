Перед судом постане учасник "Народного Единства" в окупованому Криму

Через державну зраду та посягання на територіальну цілість України перед судом постане учасник незаконної організації "Народное Единство", що діяла в Криму.

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "До суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасника незаконної організації "Народное Единство", яка діяла на території окупованого півострова, за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)".

Деталі: Джерела УП в прокуратурі відзначили, що йдеться про ялтинця Олександра Расшивалова.

Наприкінці лютого 2014 року Расшивалов, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста відділу Державного земельного кадастру Управління Держземагенства у м. Ялта АР Крим, вступив до незаконної організації "Народное Единство".

Він разом з іншими учасниками "Народного Единства" сприяв окупації Криму та подальшому становленню окупаційної адміністрації на півострові.

Зокрема, учасники організації виконували накази та допомагали окупантам провести "загальнокримський референдум" 16.03.2014.

Обвинувачений безпосередньо брав участь у проросійських мітингах, що відбувались у Ялті на підтримку окупації.

Він закликав змінити межі території та держкордону України, а також розширити території Росії за рахунок окупованого півострова.

У якості оператора Расшивалов знімав репортажі на підтримку антиукраїнських настроїв та поширював їх у Інтернеті за допомогою власного "YouTube"-каналу.

Разом з тим, він агітував за вступ до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та збору грошей.

До 2016 року обвинувачений продовжував незаконну діяльність на півострові разом з іншими учасниками "Народного Единства".

Також він брав учать у виявленні громадян з проукраїнською позицією і повідомляв про них представникам окупантів.