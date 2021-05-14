Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перед судом постане учасник "Народного Единства" в окупованому Криму

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:38
фото "Радіо Свобода"

Через державну зраду та посягання на територіальну цілість України перед судом постане учасник незаконної організації "Народное Единство", що діяла в Криму.

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "До суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасника незаконної організації "Народное Единство", яка діяла на території окупованого півострова, за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)".

Деталі: Джерела УП в прокуратурі відзначили, що йдеться про ялтинця Олександра Расшивалова. 

Наприкінці лютого 2014 року Расшивалов, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста відділу Державного земельного кадастру Управління Держземагенства у м. Ялта АР Крим, вступив до незаконної організації "Народное Единство".

Він разом з іншими учасниками "Народного Единства" сприяв окупації Криму та подальшому становленню окупаційної адміністрації на півострові.

Зокрема, учасники організації виконували накази та допомагали окупантам провести "загальнокримський референдум" 16.03.2014.

Обвинувачений безпосередньо брав участь у проросійських мітингах, що відбувались у Ялті на підтримку окупації.

Він закликав змінити межі території та держкордону України, а також розширити території Росії за рахунок окупованого півострова.

У якості оператора Расшивалов знімав репортажі на підтримку антиукраїнських настроїв та поширював їх у Інтернеті за допомогою власного "YouTube"-каналу.

Разом з тим, він агітував за вступ до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та збору грошей.

До 2016 року обвинувачений продовжував незаконну діяльність на півострові разом з іншими учасниками "Народного Единства".

Також він брав учать у виявленні громадян з проукраїнською позицією і повідомляв про них представникам окупантів.

Українська правда
Теми: Кримокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маркарова розповіла про підготовку зустрічі Зеленського і Байдена

COVID в Україні: 7,5 тисяч нових хворих і майже 16 тисяч одужань за добу 

Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа

Ізраїль відкинув пропозицію перемир’я — ЗМІ

Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19

ЦАХАЛ змінив власні заяви про наземні війська в Секторі Газа

Усі новини...
Крим
У місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важкого озброєння в Крим
Справа судна, що незаконно ходило в Крим: іноземцю дали 5 років в’язниці
Суд Амстердама уточнив дату рішення у справі "скіфського золота"
Останні новини
12:01
фотоНазвали ім’я військового, якого вбив снайпер окупантів у четвер
11:56
У вихідні погода поніжить українців теплом
11:54
Ляшко заявив, що українці недостатньо займаються спортом і це впливає на відновлення після COVID-19
11:50
відео Ізраїльська армія провела найбільшу з 2014 року операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет
11:41
РНБО збереться у п'ятницю – ЗМІ
11:38
Перед судом постане учасник "Народного Единства" в окупованому Криму
11:30
Поліція та "швидка" проведуть експеримент на Закарпатті: ловитимуть порушників на дорогах
11:28
Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до 2024 року
11:25
Італія прискорює кампанію вакцинації: щепитимуть осіб від 40 років
10:37
НАЗК перевіряє призначення Вітренка головою "Нафтогазу"
Усі новини...