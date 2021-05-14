Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед судом постане учасник "Народного Единства" в окупованому Криму

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:38
Перед судом постане учасник Народного Единства в окупованому Криму
фото "Радіо Свобода"

Через державну зраду та посягання на територіальну цілість України перед судом постане учасник незаконної організації "Народное Единство", що діяла в Криму.

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "До суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасника незаконної організації "Народное Единство", яка діяла на території окупованого півострова, за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)".

Деталі: Джерела УП в прокуратурі відзначили, що йдеться про ялтинця Олександра Расшивалова. 

Наприкінці лютого 2014 року Расшивалов, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста відділу Державного земельного кадастру Управління Держземагенства у м. Ялта АР Крим, вступив до незаконної організації "Народное Единство".

Він разом з іншими учасниками "Народного Единства" сприяв окупації Криму та подальшому становленню окупаційної адміністрації на півострові.

Зокрема, учасники організації виконували накази та допомагали окупантам провести "загальнокримський референдум" 16.03.2014.

Обвинувачений безпосередньо брав участь у проросійських мітингах, що відбувались у Ялті на підтримку окупації.

Він закликав змінити межі території та держкордону України, а також розширити території Росії за рахунок окупованого півострова.

У якості оператора Расшивалов знімав репортажі на підтримку антиукраїнських настроїв та поширював їх у Інтернеті за допомогою власного "YouTube"-каналу.

Разом з тим, він агітував за вступ до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та збору грошей.

До 2016 року обвинувачений продовжував незаконну діяльність на півострові разом з іншими учасниками "Народного Единства".

Також він брав учать у виявленні громадян з проукраїнською позицією і повідомляв про них представникам окупантів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: