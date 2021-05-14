Перед судом предстанет участник "Народного Единства" в оккупированном Крыму
Из-за государственной измены и посягательство на территориальную целостность Украины перед судом предстанет участник незаконной организации "Народное Единство", действовавшей в Крыму.
Источник: прокуратура АР Крым
Дословно: "В суд направлено обвинительное заключение в отношении участника незаконной организации "Народное Единство", которая действовала на территории оккупированного полуострова, по ч.1 ст.111 УК (государственная измена) и ч.2 ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)".
Детали: Источники УП в прокуратуре отметили, что речь идет о ялтинце Александре Расшивалове.
В конце февраля 2014 года Расшивалов, находясь на должности ведущего специалиста отдела Государственного земельного кадастра управления госземагентства в г.Ялта АР Крым, вступил в незаконную организацию "Народное Единство".
Он вместе с другими участниками "Народного Единства" способствовал оккупации Крыма и дальнейшему становлению оккупационной администрации на полуострове.
В частности, участники организации выполняли приказы и помогали оккупантам провести "общекрымский референдум" 16.03.2014.
Обвиняемый непосредственно участвовал в пророссийских митингах, проходивших в Ялте в поддержку оккупации.
Он призвал изменить госграницы Украины, а также расширить территории России за счет оккупированного полуострова.
В качестве оператора Расшивалов снимал репортажи в поддержку антиукраинских настроений и распространял их в Интернете с помощью собственного "YouTube"-канала.
Вместе с тем, он агитировал за вступление в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма" и сбор денег.
До 2016 года обвиняемый продолжал незаконную деятельность на полуострове вместе с другими участниками "Народного Единства".
Также он принимал участие в выявлении граждан с проукраинской позицией и сообщал о них представителям оккупантов.