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Перед судом предстанет участник "Народного Единства" в оккупированном Крыму

Пятница, 14 мая 2021, 11:38
Перед судом предстанет участник Народного Единства в оккупированном Крыму
фото "Радио Свобода"

Из-за государственной измены и посягательство на территориальную целостность Украины перед судом предстанет участник незаконной организации "Народное Единство", действовавшей в Крыму.

Источник: прокуратура АР Крым

Дословно: "В суд направлено обвинительное заключение в отношении участника незаконной организации "Народное Единство", которая действовала на территории оккупированного полуострова, по ч.1 ст.111 УК (государственная измена) и ч.2 ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)".

Детали: Источники УП в прокуратуре отметили, что речь идет о ялтинце Александре Расшивалове.

В конце февраля 2014 года Расшивалов, находясь на должности ведущего специалиста отдела Государственного земельного кадастра управления госземагентства в г.Ялта АР Крым, вступил в незаконную организацию "Народное Единство".

Он вместе с другими участниками "Народного Единства" способствовал оккупации Крыма и дальнейшему становлению оккупационной администрации на полуострове.

В частности, участники организации выполняли приказы и помогали оккупантам провести "общекрымский референдум" 16.03.2014.

Обвиняемый непосредственно участвовал в пророссийских митингах, проходивших в Ялте в поддержку оккупации.

Он призвал изменить госграницы Украины, а также расширить территории России за счет оккупированного полуострова.

В качестве оператора Расшивалов снимал репортажи в поддержку антиукраинских настроений и распространял их в Интернете с помощью собственного "YouTube"-канала.

Вместе с тем, он агитировал за вступление в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма" и сбор денег.

До 2016 года обвиняемый продолжал незаконную деятельность на полуострове вместе с другими участниками "Народного Единства".

Также он принимал участие в выявлении граждан с проукраинской позицией и сообщал о них представителям оккупантов.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупация
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