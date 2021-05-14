РНБО збереться у п'ятницю

Засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться в п'ятницю 14 травня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до апарату РНБО, співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання, Офіс президента



Деталі: Початок планується о 16.00. ­За даними джерела УП, серед питань, які будуть розглядатися на нинішньому засіданні - кібербезпека, застосування санкцій та інформаційна безпека.

UPD: Офіс президента оприлюднив анонс брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України - у п’ятницю, 14 травня, о 17:30 (орієнтовно).