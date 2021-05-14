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РНБО збереться у п'ятницю

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:41
РНБО збереться у п'ятницю

Засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться в п'ятницю 14 травня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до апарату РНБО, співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання, Офіс президента

Деталі: Початок планується о 16.00. ­За даними джерела УП, серед питань, які будуть розглядатися на нинішньому засіданні -  кібербезпека, застосування санкцій та інформаційна безпека.

UPD: Офіс президента оприлюднив анонс брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України - у п’ятницю, 14 травня, о 17:30 (орієнтовно).

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБО
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