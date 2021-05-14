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СНБО соберется в пятницу

Пятница, 14 мая 2021, 11:41
СНБО соберется в пятницу

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится в пятницу 14 мая.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к аппарату СНБО, собеседник УП, информированный относительно вопроса подготовки заседания, Офис президента

Детали: Начало планируется в 16.00. По данным источника УП, среди вопросов, которые будут рассматриваться на нынешнем заседании - кибербезопасность, применение санкций и информационная безопасность.

UPD: Офис президента обнародовал анонс брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины - в пятницу, 14 мая, в 17:30 (ориентировочно).

Темы: СНБО
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