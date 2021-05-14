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У вихідні погода поніжить українців теплом

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:56
У вихідні погода поніжить українців теплом
фото: Наталя Негрей

Найближчої доби погоду України визначатиме тепла, на заході та півночі нестійка повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У західних, вдень також і в північних областях 15 травня очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, в східних областях до 28°, на Закарпатті 14-19°.

У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

16 травня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях помірний, в південних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози.

Вітер південно-східний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в східних і південних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°; на решті території вночі 9-14°, вдень 20-25°, в західних областях 16-21°.

У столиці в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Додатково: 14 травня температура води в Чорному і Азовському морях була 13-18°, в Дніпрі, в межах Києва, 14°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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