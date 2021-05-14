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На выходные погода порадует украинцев теплом

Пятница, 14 мая 2021, 11:56
фото: Наталья Негрей

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая, на западе и севере неустойчивая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В западных, днем также и в северных областях 15 мая ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в восточных областях до 28°, на Закарпатье 14-19°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

16 мая в Украине без осадков, лишь днем в западных областях умеренный, в южных областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных и южных областях ночью 11-16°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 20-25°, в западных областях 16-21°.

В столице в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Дополнительно: 14 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре, в пределах Киева, 14°.

Темы: погода


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