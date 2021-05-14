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У Києві за добу - майже 700 нових хворих на COVID-19, смертність залишається високою

П'ятниця, 14 травня 2021, 12:16
У Києві за добу - майже 700 нових хворих на COVID-19, смертність залишається високою

У Києві за минулу добу виявили 681 хворого на коронавірус, померли 22 людини.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 14 травня

Пряма мова: "Ситуація із захворюваністю в столиці стабілізувалася. Сплесків із великою кількістю нових випадків останнім часом немає. 

Зменшилася і кількість хворих, і кількість госпіталізованих. Але, на жаль, високою залишається смертність від вірусу. Минулої доби в місті виявили 681 інфікованого. Померли 22 людини - 11 жінок та 11 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4905 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 201 209".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 402 жінки віком від 18 до 92 років та 8 дівчаток від 2 до 17 років. А також 260 чоловіків віком від 18 до 85 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 88 хворих на коронавірус. 

А також госпіталізували 144 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 232 людини. Одужали минулої доби 848 киян. Усього коронавірус подолали  130 961 мешканець столиці. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 128, у Шевченківському – 115 та в Солом’янському районі – 110 випадків.

 

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці наразі лікуються 1394 хворих на коронавірус.  1115 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1255 людей. Під апаратами ШВЛ – 34 хворих.

За словами Кличка, заповненість ліжок в комунальних медзакладах на сьогодні – майже 26 відсотків. Із них з киснем заповнено – понад 30 відсотків ліжок.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Київ
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