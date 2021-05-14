Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки - почти 700 новых больных COVID-19, смертность остается высокой

Пятница, 14 мая 2021, 12:16
В Киеве за сутки - почти 700 новых больных COVID-19, смертность остается высокой

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 681 больного коронавирусом, умерли 22 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 14 мая

Прямая речь: "Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Всплесков с большим количеством новых случаев в последнее время нет.

Уменьшилось и количество больных, и количество госпитализированных. Но, к сожалению, высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 681 инфицированного. Умерли 22 человека - 11 женщин и 11 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4905 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 201209".

Детали: Среди заболевших: 402 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 8 девочек от 2 до 17 лет. А также 260 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели в том числе и 9 медиков. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 88 больных коронавирусом.

А также госпитализировали 144 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 232 человека. Выздоровели за прошедшие сутки 848 киевлян. Всего коронавирус преодолел 130 961 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 128, в Шевченковском - 115 и в Соломенском районе - 110 случаев.

 

Всего в стационарах медучреждений столицы пока лечатся 1394 больных коронавирусом. 1115 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1255 человек. Под аппаратами ИВЛ - 34 больных.

По словам Кличко, заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодня - почти 26%. Из них с кислородом заполнено - более 30 процентов коек.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: