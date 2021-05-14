В Україні вперше відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв
П'ятниця, 14 травня 2021, 12:41
В Україні вперше відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського у Twitter, повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви".
Деталі: Шмигаль повідомив, що у Бабиному Яру відкрили символічну пам’ятку — Меморіальну синагогу "Місце для роздумів".
Передісторія:
- 2 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла постанову, який встановила 14 травня Днем вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
- Як повідомляв Український інститут національної пам’яті, станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Ізраїлем звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.
Українська правда