В Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев

В Украине впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Источник: сообщение президента Владимира Зеленского в Twitter, сообщения премьер-министра Дениса шныряли в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Холокост - общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Украина на четвертом месте по количеству Праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. Героев. Их подвиг - пример человечности и самопожертвования".

Детали: Шмыгаль сообщил, что в Бабьем Яру открыли символическую достопримечательность - Мемориальная синагога "Место для размышлений".

Предыстория: