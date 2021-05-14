В Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев
Пятница, 14 мая 2021, 12:41
В Украине впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Источник: сообщение президента Владимира Зеленского в Twitter, сообщения премьер-министра Дениса шныряли в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Холокост - общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Украина на четвертом месте по количеству Праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. Героев. Их подвиг - пример человечности и самопожертвования".
Детали: Шмыгаль сообщил, что в Бабьем Яру открыли символическую достопримечательность - Мемориальная синагога "Место для размышлений".
Предыстория:
- 2 февраля 2021 Верховная Рада приняла постановление, который установила 14 мая Днем чествования Украинских, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
- Как сообщал Украинский институт национальной памяти, по состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.
Украинская правда