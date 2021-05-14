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Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 14 травня 2021, 13:11

Уряд Литви надасть 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу для країн Східного партнерства, в тому числі - 100 тисяч доз для України. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

"Уряд Литви тільки що підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 тисяч вакцин, Грузії - 15 тисяч і Молдові - 11 тисяч. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс в Twitter в п'ятницю.

Ландсбергіс не уточнив назви виробника вакцини, а також термінів, коли дози будуть надані.

Наприкінці лютого Ландсбергіс заявляв, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу. 

Теми: коронавірусвакцинаціяЛитва


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