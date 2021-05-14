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Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Пятница, 14 мая 2021, 13:11
Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Правительство Литвы предоставит 200 000 доз вакцин от коронавируса для стран Восточного партнерства, в том числе - 100 000 доз для Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

"Правительство Литвы только что подтвердил 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украиной - 100 000 вакцин, Грузии - 15 000 и Молдове – 11 000. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис в Twitter в пятницу.

Ландсбергис не уточнил названия производителя вакцины, а также сроков, когда дозы будут предоставлены.

В конце февраля Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украины излишков вакцины от коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияЛитва
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