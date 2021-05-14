Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Пятница, 14 мая 2021, 13:11

Правительство Литвы предоставит 200 000 доз вакцин от коронавируса для стран Восточного партнерства, в том числе - 100 000 доз для Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

"Правительство Литвы только что подтвердил 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украиной - 100 000 вакцин, Грузии - 15 000 и Молдове – 11 000. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис в Twitter в пятницу.

Ландсбергис не уточнил названия производителя вакцины, а также сроков, когда дозы будут предоставлены.

В конце февраля Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украины излишков вакцины от коронавируса.

Темы: коронавирусвакцинацияЛитва


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Медведчука надели браслет контроля

Зеленский говорит, что Медведчука "деолигархизировали" – и продолжение следует

видео Израильская армия провела крупнейшую операцию в Газе: 160 самолетов и 450 ракет

обновленоСНБО соберется в пятницу – источники

Депутаты разрешили застраивать Киев без генплана до 2024 года

Маркарова рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена

Все новости...
коронавирус
Одна область снова стала "оранжевой"
В Киеве за сутки - почти 700 новых больных COVID-19, смертность остается высокой
Италия ускоряет кампанию вакцинации: будут прививать лиц от 40 лет
Последние новости
13:13
видеоВ центре Киева прорвало трубу с горячей водой
13:11
Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса
12:55
Укрзализныця открыла продажу билетов в Австрию и Венгрию
12:51
На Медведчука надели браслет контроля
12:50
Суд наказал учительницу, которая травила учеников за их одежду и целлюлит
12:49
инфографика Одна область снова стала "оранжевой"
12:41
В Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев
12:23
Зеленский говорит, что Медведчука "деолигархизировали" – и продолжение следует
12:18
Мост Метро в Киеве впервые масштабно отремонтируют с открытия 1965 года
12:16
В Киеве за сутки - почти 700 новых больных COVID-19, смертность остается высокой
Все новости...