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Іноземець намагався провезти в Україну кокаїн на 11,5 мільйона

П'ятниця, 14 травня 2021, 13:52
Іноземець намагався провезти в Україну кокаїн на 11,5 мільйона
Фото СБУ

Служба безпеки України зупинила контрабанду кокаїну у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" на суму близько 11,5 мільйона гривень.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "СБУ попередила контрабанду 2,8 кг кокаїну, що за цінами "чорного ринку" коштує близько 11,5 мільйона гривень. Наркотики в Україну переправляв іноземець із однієї з країн Латинської Америки".

Деталі: Повідомляється, що зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам. Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Зазначається, що наркоділок навіть зареєструвався на прийом в одній із київських стоматологічних клінік.

Правоохоронці виявили кокаїн в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в аеропорту "Бориспіль".

Наркокур’єра затримали.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження, вирішуються питання щодо повідомлення підозри затриманому.  

Українська правда
Теми: БориспільнаркотикиСБУ
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