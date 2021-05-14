Иностранец пытался провезти в Украину кокаин на 11,5 миллиона

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду кокаина в Международном аэропорту "Борисполь" на сумму около 11,5 миллиона гривен.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "СБУ предупредила контрабанду 2,8 кг кокаина, который по ценам "черного рынка" стоит около 11,5 миллиона гривен. Наркотики в Украину переправлял иностранец из одной из стран Латинской Америки".

Детали: Сообщается, что злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Отмечается, что наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник.

Правоохранители обнаружили кокаин в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в аэропорту "Борисполь".

Наркокурьера задержали.

По данному факту открыли уголовное производство, решаются вопросы относительно сообщения подозрения задержанному.