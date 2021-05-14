У Миколаєві вбили відомого історика-краєзнавця, дослідника Голокосту

У Миколаєві знайшли вбитим відомого краєзнавця, кандидата історичних наук, Володимира Щукіна.

Джерело: поліція Миколаївщини, Новости-N, уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь на Facebook-сторінці "Миколаївські освітяни", заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: Поліція повідомляє, що 14 травня близько 07:00 на 102 зателефонував житель будинку по проспекту Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі.

Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Місцеве видання Новости-N повідомило, що вбитий - відомий історик-краєзнавець Володимир Щукін.

Тракало підтвердив "Українській правді", що тіло Щукіна було знайдене з явними ознаками насильницької смерті: кілька ножових поранень, зокрема в область тулуба. За його словами, правоохоронці відпрацьовують усі версії.

Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку ХХ століття". Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.

Пряма мова Креміня: "Не хочеться вірити в те, що невідомими зловмисниками перервано життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна. Спочивайте з Богом, учителю".