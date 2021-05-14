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В Николаеве убит известный историк-краевед, исследователь Холокоста

Пятница, 14 мая 2021, 14:54

В Николаеве нашли убитым известного краеведа, кандидата исторических наук, Владимира Щукина.

Источник: полиция Николаевщины, Новости-N, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на Facebook-странице "Николаевские педагоги"

Детали: Полиция сообщает, что 14 мая около 7:00 на 102 позвонил житель дома по проспекту Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.

Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Местное издание Новости-N пишет, что убитый - известный историк-краевед Владимир Щукин.

Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

Он работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття". Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Прямая речь Кремня: "Не хочется верить в то, что неизвестными злоумышленниками прерван жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина. Покойтесь с Богом, учитель".

Темы: Николаевубийство


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