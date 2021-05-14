Макрон вірменською мовою закликав Азербайджан вивести війська з Вірменії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Азербайджан вивести війська з прикордонного району Вірменії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний пост на своїй сторінці у Facebook він зробив вірменською мовою.

"Збройні сили Азербайджану вторглися на територію Вірменії. Вони повинні бути негайно відведені. Ще раз кажу вірменському народу, Франція солідарна з вами і залишиться такою", - написав Макрон.

Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно підтвердив інформацію про те, що військові Азербайджану два дні тому просунулися вглиб території Вірменії біля озера Севліч у Сюнікській області.

За його словами, військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням".

В МЗС Азербайджан натомість заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна