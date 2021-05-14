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Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении

Пятница, 14 мая 2021, 15:24
Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий пост на своей странице в Facebook он сделал на армянском языке.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны быть немедленно отведены. Еще раз говорю армянскому народу, Франция солидарна с вами и останется такой", - написал Макрона.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил информацию о том, что военные Азербайджана два дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.

По его словам, военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

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Темы: ФранцияАрменияАзербайджанвойна
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