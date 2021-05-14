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Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении

Пятница, 14 мая 2021, 15:24

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий пост на своей странице в Facebook он сделал на армянском языке.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны быть немедленно отведены. Еще раз говорю армянскому народу, Франция солидарна с вами и останется такой", - написал Макрона.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил информацию о том, что военные Азербайджана два дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.

По его словам, военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

Темы: ФранцияАрменияАзербайджанвойна


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