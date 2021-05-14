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У Києві на вихідних перекриють рух через спортивні змагання

П'ятниця, 14 травня 2021, 15:24

15 та 16 травня на лівому березі Києва обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку із проведенням змагання "Дуатлон кубок Києва 2021".

Джерело: патрульна поліція Києва у Telegram

Дослівно: "З 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.

З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі". 

 

Деталі: Графік перекриття вулиць 16 травня:

Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) – з 07:00 до 12:30
Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) – з 07:00 до 12:30
Поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона – з 07:00 до 10:00
Поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона – з 07:00 до 10:00
Поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту – з 07:00 до 12:30
Поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної – з 07:00 до 10:00
Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної – з 07:00 до 10:00
Поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну – з 07:00 до 10:00
Поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну – з 07:00 до 10:00.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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