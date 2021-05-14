В Киеве на выходных перекроют движение из-за спортивных соревнований

15 и 16 мая на левом берегу Киева ограничат движение транспорта в связи с проведением соревнования "Дуатлон кубок Киева 2021".

Источник: патрульная полиция Киева в Telegram

Дословно: "С 18:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение автотранспорта на Русановской набережной.

С 5:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение на Русановском бульваре".

Детали: График перекрытия улиц 16 мая:

Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) – с 07:00 до 12:30

Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой до просп. Бажана) – с 07:00 до 12:30

Поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона – с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона – с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста – с 07:00 до 12:30

Поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной – с 07:00 до 10:00

Поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной – с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную – с 07:00 до 10:00

Поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную – с 07:00 до 10:00.