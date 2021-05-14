Російський підліток пробирався в Україну у пошуках кращої долі
П'ятниця, 14 травня 2021, 15:58
Місцеві жителі прикордоння допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.
Джерело: пресслужба Держприкордонної служби
Деталі: Про рух хлопця повідомив прикордонникам місцевий житель.
Коли наряд зупинив хлопця, виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів у нього не було.
Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області Росії в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи зі встановлення особи хлопця.
Українська правда