Російський підліток пробирався в Україну у пошуках кращої долі

Місцеві жителі прикордоння допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.

Джерело: пресслужба Держприкордонної служби

Деталі: Про рух хлопця повідомив прикордонникам місцевий житель.

Коли наряд зупинив хлопця, виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів у нього не було.

Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області Росії в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи зі встановлення особи хлопця.