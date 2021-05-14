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Російський підліток пробирався в Україну у пошуках кращої долі

П'ятниця, 14 травня 2021, 15:58
Російський підліток пробирався в Україну у пошуках кращої долі

Місцеві жителі прикордоння допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.

Джерело: пресслужба Держприкордонної служби

Деталі: Про рух хлопця повідомив прикордонникам місцевий житель.

Коли наряд зупинив хлопця, виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів у нього не було.

Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області Росії в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи зі встановлення особи хлопця.

 

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРосія
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