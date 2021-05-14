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Российский подросток пробирался в Украину в поисках лучшей доли

Пятница, 14 мая 2021, 15:58
Российский подросток пробирался в Украину в поисках лучшей доли

Местные жители приграничья помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу из России в Украину.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: О движении парня сообщил пограничникам местный житель.

Когда наряд остановил парня, оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов у него не было.

По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области России в Украину в поисках лучшей жизни. Проводятся мероприятия по установлению личности парня.

 

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcия
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