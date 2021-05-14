У Зеленського готують "широку пресконференцію" до 2 років президентства

В Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.

Джерело: відповідь радника керівника ОП Михайла Подоляка на запит Української правди

Пряма мова Подоляка: "Обговорюються можливі формати широкої пресконференції, дата й місце її проведення. Тому що це важливо - підвести риску під певними здобутками за цей час та зазначити напрямки на наступний рік. Пресконференція буде. Хоча все ж такі зберігаються певні карантинні обмеження, що має бути враховано".

"Ми обговорюємо найближчий період для пресконференції, але буде це до 20 травня, чи після залежить від графіка президента України".

Деталі: Подоляк також додав, що позиція влади загалом представлена у ЗМІ, але "ключову роль у цьому відіграє безпосереднє спілкування глави держави у різних форматах з журналістами".

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